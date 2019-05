Druck auf 40 Konzerne Libyens Regierung droht Siemens und Total mit Rauswurf

Libyen ist reich an Öl - und Schauplatz eines erbitterten Bürgerkriegs. Die von Warlord-Truppen bedrängte Regierung in Tripolis greift nun internationale Konzerne an. Will sie Hilfe aus Europa erpressen?