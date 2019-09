Filialeröffnung auf der "Kö" Lidl drängt in die Innenstädte

In unmittelbarer Nähe zu Aldi hat nun auch Lidl eine Filiale in der Düsseldorfer Einkaufsstraße Königsallee eröffnet. Der Discounter strebt vermehrt in die Innenstädte für den kleinen Einkauf zwischendurch.