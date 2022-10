Schwarz, der sein Handelsreich rund um die Marken Lidl und Kaufland über eine Stiftung kontrolliert, stand schon einmal an der Spitze des Rankings. In diesem Jahr profitiert er von seinen seit Jahren stetig wachsenden Umsätzen in den fast 13.500 Märkten, die er zuletzt deutlich auf 133,6 Milliarden Euro steigern konnte. Auch der Abgang langjähriger Führungspersönlichkeiten hat das Wachstum nicht gebremst. Längst expandiert der Unternehmer in andere Branchen wie Recycling oder die Herstellung von Lebensmitteln oder Papier. Um die Belieferung seiner Geschäfte zu sichern, gründete Schwarz zudem im Frühjahr eine eigene Containerreederei.