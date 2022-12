Für 42 Prozent der Unternehmen seien Störungen in den Lieferketten das größte Geschäftsrisiko in den kommenden Monaten. Gesucht werden neue oder zusätzliche Lieferanten vor allem in der Nähe ihrer bisherigen Standorte im Ausland. Möglichst kurze Lieferwege spielten hier eine Rolle, ebenso wie die Vermeidung höherer Transportkosten.

Standortverlagerungen sind laut DIHK für überraschend viele Unternehmen eine Option. Zehn Prozent hätten bereits die Produktion, Teile davon oder ganze Niederlassungen an neue Standorte verlegt beziehungsweise dort neu aufgebaut. 16 Prozent gaben an, dazu Planungen zu haben. Dies sei ein hoher Anteil, weil die damit verbundenen Investitionen und Planungen in der Regel sehr umfangreich seien, sagte Treier. Hauptmotive dieser Firmen sei es, neue Märkte zu erschließen, die Kosten zu optimieren und sich breiter aufzustellen.