»Die Gemeinde Binz hat mit der Klageerhebung einen sofortigen Baustopp beantragt«, hieß es weiter. Die Gemeinde wende sich in Gänze gegen die geplanten Industrieanlagen. Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte bereits eine entsprechende Klage und die Beantragung eines sofortigen Baustopps angekündigt.

Unterdessen hat sich laut Norddeutschem Rundfunk Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eingeschaltet. Er habe bei der Landesregierung ein zügiges Verfahren angemahnt, heißt es unter Berufung auf einen Brief an die Regierung in Schwerin. Demnach verlangt er, das Genehmigungsverfahren solle mit »krisengebotener Effizienz« vorangetrieben werden. Hintergrund dürfte laut dem Bericht ein Streit über die Frage nach der Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Terminal sein. Zugleich drängt die Zeit, wenn dort, wie nach dem Willen der Bundesregierung vorgesehen, bereits diesen Winter LNG angelandet werden soll.