Auch Terminal Lubmin soll im Dezember fertig werden

Bislang hat Deutschland kein einziges LNG-Terminal – und ist damit vollständig abhängig von Gaslieferungen durch Pipelines, etwa aus Russland oder Norwegen. Um den Jahreswechsel herum sollen nun gleich drei provisorische Anlagen loslegen: Neben Uniper in Wilhelmshaven wollen auch RWE in Brunsbüttel sowie die Deutsche Regas in Lubmin an der Ostsee starten. Der Geschäftsführer der Deutschen Regas, Stephan Knabe, zeigte sich gegenüber dem SPIEGEL am Wochenende ebenfalls optimistisch, dass es im Dezember so weit sein könnte.