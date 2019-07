In Großbritannien weihnachtet es - trotz zuletzt sommerlicher Temperaturen. Am selben Tag, an dem die britische Wetterbehörde den Hitzerekord von 38,7 Grad Celsius in Cambridge aus der Vorwoche bestätigt hat, ist in einem Londoner Kaufhaus der Verkauf von Weihnachtsutensilien angelaufen.

Wie der "Guardian" berichtet, eröffnete der Einzelhandelskette Selfridges den Verkauf am Montag und damit ganze 149 Tage vor Heiligabend. Der verfrühte Start ist bei dem Kaufhaus offenbar üblich.

Vor einigen Jahren hatte der Händler Anfang August Christbaumkugeln und Dekoartikel angeboten. Im vergangenen Jahr hatte Selfridges laut "Guardian" dagegen bereits am 31. Juli eröffnet - der 29. Juli stellt nun einen Rekord dar.

Auch die Warenauswahl ist in diesem Jahr offenbar besonders schrill. Neben Weihnachtsmännern in Shorts und auf Surfbrettern ist auch Baumschmuck mit dem Konterfei des verstorbenen Sängers David Bowie im Sortiment.

Toby Melville/REUTERS Weihnachten im Hochsommer: Sortiment im Londoner Kaufhaus Selfridges

Dem Bericht zufolge hat der Verkaufsbeginn im Hochsommer wirtschaftliche Gründe. Touristen auf Souvenirsuche und Einkaufende, die sich besonders früh mit Geschenken eindecken wollten, hätten die Verkaufszahlen in der Vergangenheit in die Höhe getrieben.

"Wir begegnen damit der hohen Nachfrage nach Weihnachtseinkäufen außerhalb der klassischen Saison", sagte eine Einkäuferin des Kaufhauses laut dem Bericht.