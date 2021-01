Deutschamerikaner fordert seinen Ex-Chef Elon Musk heraus Icon: Spiegel Plus Vom Tesla-Retter zum Tesla-Jäger

Er arbeitete erst für Audi, dann für Elon Musk. Jetzt baut Peter Hochholdinger in der Wüste Arizonas das Elektroauto Lucid. Was treibt den Ingenieur an?