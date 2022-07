Am Airport Düsseldorf erledigt die Lufthansa-Gesellschaft LEOS rund drei Viertel aller »Push-Backs«, also das Herausschieben der Flugzeuge aus der Parkposition in Richtung Startbahn. Bei 430 für Mittwoch geplanten Flügen mit rund 57.000 Passagieren seien gravierende Beeinträchtigungen zu erwarten, kündigte der Flughafen Düsseldorf an. In Frankfurt ist die Lage weniger kritisch: Neben LEOS schleppen dort die eigenen Bodenverkehrsdienste des Betreibers Fraport sowie der Dienstleister Wisag die Flieger, sagte ein Sprecher.

Die Lufthansa liegt derzeit mit zweien ihrer drei Gewerkschaften über Kreuz. Bei der »Vereinigung Cockpit« (VC) läuft bereits die Urabstimmung über unbefristete Pilotenstreiks bei den Airlines Lufthansa und Lufthansa Cargo, die am 31. Juli ausgezählt wird. Bei der als sicher eingeschätzten Zustimmung der Stammpiloten wäre die VC ab August voll streikfähig. Das muss nicht automatisch zu einem schnellen Arbeitskampf führen, sondern soll zunächst den Druck auf das Unternehmen in den festgefahrenen Tarifverhandlungen erhöhen.