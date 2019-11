Angst vor Konkurrenz Lufthansa buhlt um Alitalia

Kurz vor der Entscheidung über die Zukunft der insolventen Alitalia versucht sich die Lufthansa eine Beteiligung an der italienischen Fluggesellschaft zu sichern. Die Lufthansa-Gruppe sei bereit, "einen hohen Betrag als ( ...) andere mögliche Partner" von Alitalia zu bieten, warben Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister und -Strategiechef William Willms in einem Brief an den Chef der italienischen Staatsbahn, der die Alitalia-Rettung koordiniert.

"In den Fällen Austrian und Swiss Airlines haben wir unsere Fähigkeit bewiesen", schrieben Hohmeister und Willms, "dass wir ikonische europäische Marken des Luftverkehrs ( ) in unser Netzwerk integrieren und Nutzen für alle schaffen können." Zuerst hatte die italienische Zeitung "La Repubblica" Auszüge aus dem Brief veröffentlicht.

Seit Alitalias Insolvenzerklärung im Frühjahr 2017 hatte Lufthansa wiederholt Interesse an einer Beteiligung gezeigt. Schließlich ist Italien einer der wichtigsten europäischen Märkte für die Kranich-Linie. Schon seit Jahren haben die Deutschen vor Ort eine Tochter: die Air Dolomiti.

Frist endet am 21. November

Einen möglichen Einstieg knüpfte die Lufthansa aber stets an einen umfassenden Stellenabbau sowie eine Verringerung der Flotte bei der Alitalia - die seit Jahren mit Staatskrediten am Leben gehalten wird. Zudem erklärte die Lufthansa, man wolle auch nicht Partner des Staates werden. Nach den Vorstellungen der Regierung in Rom soll jedoch die Staatsbahn künftig Gesellschafter von Alitalia werden: zusammen mit Atlantia, dem Infrastrukturkonzern der Familie Benetton. Auch eine Fluglinie soll als Partner mit dabei sein.

Am 21. November endet die mehrmals verschobene Angebotsfrist, bis zu der Interessenten Angebote einreichen können. Zuletzt sah es so aus, als würde Lufthansas Konkurrent Delta der Partner von Alitalia werden. Die US-Amerikaner boten Investitionen von 100 Millionen Euro an.

Die Lufthansa will dies nun doch noch toppen. Wie die Zeitung "Corriere della Sera" schreibt, bieten die Deutschen 150 Millionen Euro. Darüber hinaus seien sie bereit, sich auf einen deutlich geringeren Personal- und Flottenabbau einzulassen, als sie bisher verlangt hatten, schrieb die Zeitung. Unter anderem habe die Lufthansa vorgeschlagen, Piloten der Alitalia-Regionallinie Cityliner bei ihrer eigenen Tochter Air Dolomiti zu beschäftigen.

Italien als großer Markt und Mailand als Drehkreuz wichtig

"Lufthansa kann nicht einfach geschehen lassen, dass Delta bei Alitalia einsteigt und die beiden Linien dann im großen Stil gemeinsame Verbindungen anbieten", sagte der Hamburger Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt dem SPIEGEL. "Dafür sind Italien als großer Markt und ein Drehkreuz wie Mailand viel zu wichtig."

Ob das Angebot der Lufthansa genügt, um Delta auszustechen, ist allerdings fraglich. Laut "Corriere della Sera" ist Italiens Regierung der vorgeschlagene Stellenabbau noch immer zu hoch.

Ein Lufthansa-Sprecher erklärte auf Anfrage: "Wir können uns eine Beteiligung an Alitalia vorstellen - aber nur an einer restrukturierten Alitalia." Auch eine kommerzielle Partnerschaft mit den Italienern sei denkbar. Zum Brief des Vorstands Hohmeister und den Umfang einer möglichen Beteiligung wollte sich der Sprecher nicht äußern.