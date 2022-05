In die Debatte über den Umgang mit jüdischen Passagieren rund um einen Lufthansa-Flug hat sich Konzernchef Carsten Spohr eingeschaltet. Er telefonierte nach SPIEGEL-Informationen an diesem Donnerstag mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Spohr habe bei dieser Gelegenheit auch persönlich um Entschuldigung gebeten, wie Lufthansa bestätigt. Sonst machte die Fluggesellschaft keine Angaben zu Inhalten des Gesprächs.

Hintergrund ist ein Vorfall am vorvergangenen Mittwoch auf dem Flug LH 401 aus New York nach Frankfurt am Main. Betroffen waren Passagiere einer mehr als 130 Personen umfassenden Reisegruppe. Die orthodoxen Juden wollten nach der Landung an Deutschlands größtem Flughafen Frankfurt weiter nach Budapest reisen.

An Bord war es zu Problemen gekommen. Einige Passagiere der Gruppe missachteten offenbar etwa die Maskenpflicht oder versammelten sich in den Gängen der Maschine. Letzteres ist nach US-Gesetzen aus Sicherheitsgründen verboten. Wie viele Passagiere sich nicht an Regeln gehalten haben, ist unklar. Lufthansa wertet derzeit noch Crew-Reports aus.

Mehrmalige Aufforderungen der Besatzung blieben offenbar weitestgehend ohne Wirkung. Die Zeitung »Jüdische Allgemeine« zitiert eine Mitreisende, die berichtete, dass die Crew »sehr freundlich und mit einer Engelsgeduld« versucht habe, auf die Betroffenen einzureden. Auch wurde offenbar in einer Durchsage angekündigt, dass Passagieren, die sich über die Bestimmungen hinwegsetzen, eventuell der Weiterflug verwehrt werde, schreibt die Zeitung. In dem Bereich, in dem sie gesessen habe, habe sich laut der Passagierin »fast keiner zu 100 Prozent korrekt verhalten«. Eine Mitreisende habe geweint, nachdem sie eine Gruppe von Maskenverweigerern darum gebeten hatte, eine Schutzmaske aufzusetzen und daraufhin eine barsche Reaktion erfahren hatte. Sie sei daraufhin von der Crew umgesetzt worden. Nach Angaben von anderen Passagieren sollen sich manche Reisende auch speziell Ansagen von weiblichen Besatzungsmitgliedern widersetzt haben.

Angekommen in Frankfurt am Main, verweigerte Lufthansa einem Großteil der Gruppe den Weiterflug nach Budapest. Der Airbus hob schließlich mit nur 30 Passagieren ab. Lufthansa begründete die Maßnahme mit den Vorfällen an Bord des Fluges von New York – allerdings wurde offenbar keine Rücksicht darauf genommen, wer wirklich zuvor gegen Regeln verstoßen hatte und wer nicht. In verschiedenen Medienberichten heißt es, dass man am Gate in Frankfurt jene vom Flug ausgeschlossen habe, die ausweislich der Kleidung als Reisende jüdischen Glaubens erkennbar waren. Auch Passagiere aus der Gruppe, die argumentierten, dass sie sich korrekt verhalten hätten, durften offenbar nicht nach Budapest weiterfliegen.

Ein Reisender soll »Nazi« gerufen haben Auch die Bundespolizei wurde von Lufthansa hinzugezogen, als die Situation lauter wurde. Die Beamten versuchten, die aufgeheizte Stimmung zu beruhigen. Aus Sicherheitskreisen heißt es, Lufthansa-Mitarbeiter hätten Unmut von Passagieren befürchtet. Die Beamten ermittelten an dem Gate nicht mehr, wer eigentlich gegen die Masken-Regel verstoßen hatte, da Lufthansa keine Zuordnung machen konnte, wer von den Passagieren sich an Bord der LH 401 aus New York befand. Der Beförderungsausschluss sei eine rein zivilrechtliche Maßnahme, die von Lufthansa verhängt wurde, heißt es. Sowohl Kräfte der hessischen Landespolizei als auch der Bundespolizei waren vor Ort. Offenbar wurde von einem Reisenden im Rahmen des Polizeieinsatzes das Wort »Nazi« gerufen. Ein Beamter habe daraufhin versucht, durch Nachfrage jene Person zu ermitteln, die den Schmähruf geäußert hatte, heißt es aus Sicherheitskreisen.