Fliegen in der Pandemie Lufthansa-Chef rechnet mit verbindlichen Tests bei Langstreckenflügen

Wer etwa in die USA fliegen will, muss künftig einen negativen Corona-Test oder einen Impfnachweis vorweisen. Davon geht Lufthansa-Chef Carsten Spohr einem Bericht zufolge aus. Eine Impfpflicht will er nicht.