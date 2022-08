Die Lufthansa hat derzeit mit großen Problemen zu kämpfen. Denn der Personalmangel bei Airlines und vor allem bei Bodendienstleistern sorgt für teils chaotische Zustände an deutschen Flughäfen. Um die Abläufe einigermaßen zu stabilisieren, musste allein die Kernmarke Lufthansa in den Sommermonaten schon mehr als 7000 Flüge streichen - vor allem an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München. Zudem hatte vergangene Woche das Bodenpersonal gestreikt. Am Frankfurter Flughafen strandeten zahlreiche Passagiere.