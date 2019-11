Die Flugbegleiter der Lufthansa dürfen an diesem Donnerstag und Freitag streiken. Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte die Einstweilige Verfügung der Fluggesellschaft gegen den angekündigten 48-Stunden-Streik der Gewerkschaft UFO ab. Lufthansa will einem Unternehmenssprecher zufolge nun beim Landesarbeitsgericht in die Berufung gehen.

Die Tarifverträge sind nach Auffassung des Gerichts wirksam gekündigt, es gebe damit keinen Verstoß gegen die Friedenspflicht. Der geplante Streik sei auch nicht unverhältnismäßig.

Vor der Entscheidung des Arbeitsgerichts Frankfurt hatte die Lufthansa der Gewerkschaft noch sofortige Vorverhandlungen angeboten, die aber erst mit dem neu zu wählenden UFO-Vorstand ab dem 15.2.2020 finalisiert werden könnten. UFO lehnte das ab.

Am Freitagmittag will die Gewerkschaft einen Protestmarsch und eine Kundgebung vor der Konzernzentrale am Flughafen abhalten. Grund sei die Weigerung der Lufthansa, über Tarife zu verhandeln. UFO-Vizechef Daniel Flohr kündigte an, die Arbeitskampfwelle könne auf die Tochtergesellschaften des Konzerns - Eurowings und Sunexpress - ausgeweitet werden.

Die große Mehrheit der UFO-Mitglieder hatte sich in einer Urabstimmung bis Ende vergangener Woche für unbefristete Streiks bei allen Lufthansa-Betrieben ausgesprochen. Nach einem internen Streit ist bei UFO ein neuer Vorstand im Amt, den die Mitgliederversammlung im Amt bestätigte.

Die Lufthansa ist dagegen der Ansicht, der nur noch aus zwei Personen bestehende Vorstand sei nicht vertretungsberechtigt. Unterdessen prüft das Unternehmen die Aufnahme von Tarifverhandlungen für das Kabinenpersonal mit der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di.