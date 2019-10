Rund ein Dutzend Mal hat die Kabinengewerkschaft UFO in den vergangenen Monaten mit Streik bei der Lufthansa gedroht - jetzt macht sie ernst. Endlich, könnte man fast sagen. Sechs Stunden lang will sie ihre Mitglieder an den Verkehrsdrehscheiben in Frankfurt und München am kommenden Sonntag zu einem befristeten Warnstreik aufrufen, von sechs Uhr früh bis zum späten Vormittag.

Es ist der vorläufige Höhepunkt in einer seit mehr als einem Jahr andauernden Auseinandersetzung zwischen dem Konzern und der kleinen, aber angriffslustigen Gewerkschaft. Es geht um Mobbing, angebliche Selbstbereicherung von UFO-Funktionären und um staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen rund ein Dutzend amtierende oder ehemalige Vorstände oder Mitarbeiter der Organisation. Mit Verweis auf diese Vorwürfe weigert sich die Lufthansa-Führung seit Monaten, mit der amtierenden UFO-Führung Tarifverhandlungen zu führen, und fordert einen personellen Neuanfang. Selbst bei Töchtern wie Eurowings oder dem zusammen mit Turkish Airlines betriebenen Ableger Sun Express herrscht Funkstille.

Nun könnte es zum Showdown kommen, und das ist gar keine so schlechte Nachricht, nicht einmal für die Kunden. Seit Monaten hängen die Beschäftigten bei der Lufthansa, Eurowings, Sun Express, Cityline und der ehemaligen Germanwings in der Luft, was ihre Arbeitsbedingungen, mögliche Gehaltserhöhungen sowie Vereinbarungen zur Teilzeit oder Altersversorgung angeht. Sie sind zu Geiseln in einem Konflikt geworden, für den sie selbst am wenigsten können.

Die Stimmung, erzählt ein Lufthansa-Purser, der seit mehr als 20 Jahren dabei ist, sei noch nie so mies gewesen bei den Flugbegleitern des Konzerns. Der Streikaufruf der UFO für den Sonntag könnte sich als geschickter Schachzug erweisen - und zur Klärung der Lage beitragen.

Bewusst den Sonntag genommen

Die Gewerkschaft hätte einen Wochentag wählen und Geschäftsreisende, die Kernklientel der Lufthansa, empfindlich treffen können. Doch sie entschied sich bewusst für den Sonntag, an dem überwiegend Privatreisende unterwegs sind, für eine Art Ausstand light. Man könnte ihn auch als letztes Angebot zum Einlenken betrachten.

Doch die Konzernführung schmetterte das Angebot bereits am vergangenen Freitag ab:

Man werde keinen Notflugplan veröffentlichen, sondern versuchen, alle Verbindungen mithilfe von Freiwilligen anzubieten, drohte die Lufthansa der UFO.

Außerdem werde man Schadensersatz geltend machen und allen Flugbegleitern, die trotz Einteilung in den Dienstplan daheimbleiben, das Gehalt kürzen.

Auch rechtliche Schritte gegen jeden Einzelnen wolle man prüfen.

Starker Tobak. Ob es Konzernchef Carsten Spohr und seine Kollegen wirklich ernst meinen, dürfte sich schon in den nächsten Tagen zeigen. Wollen sie den ihrer Ansicht nach unzulässigen Streik im letzten Moment noch stoppen, müssten sie eigentlich eine einstweilige Verfügung beantragen, wie sie das in der Vergangenheit immer wieder praktiziert haben.

Gut möglich, dass sie das dieses Mal nicht tun und die Dinge einfach laufen lassen - in der Hoffnung, dass die ohnehin verunsicherten Bordangestellten aus Angst vor Konsequenzen doch zum Dienst erscheinen.

Eines ist auf jeden Fall schon jetzt klar: es bleibt spannend, und spätestens am kommenden Sonntag um die Mittagszeit dürfte feststehen, wer in dem Pokerspiel die besseren Karten hat. Das Risiko für die UFO ist groß: Gelingt es ihr nicht, die eigenen Truppen hinter sich zu versammeln, macht sie sich am Ende womöglich selbst überflüssig.