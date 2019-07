Die Lufthansa hat im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinneinbruch verzeichnet. Obwohl der Umsatz mit 9,6 Milliarden Euro rund vier Prozent höher ausfiel als im Vorjahresquartal, ging der operative Gewinn, das bereinigte Ebit, um 25 Prozent auf 754 Millionen Euro zurück, teilte der Dax-Konzern mit. Der Überschuss sackte wegen einer bereits angekündigten Steuerrückstellung sogar um 70 Prozent auf 226 Millionen Euro ab.

"Unser Ergebnis wird durch harten Konkurrenzkampf in Europa mit hohen Überkapazitäten beeinflusst", sagte Finanzchef Ulrik Svensson. Die Lufthansa teilte mit: "Wir erwarten dass der europäische Markt bis mindestens Ende 2019 weiter vom Preiskampf belastet bleibt." Vor allem in Deutschland und Österreich sei der Wettbewerb mit den expandierenden Billigfluggesellschaften hart.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr steht derzeit unter starkem Druck. Mitte Juni musste er sein Gewinnziel für 2019 zusammenstreichen. Die Lufthansa geht nun von einem operativen Gewinn zwischen 2,0 und 2,4 Milliarden Euro aus. Ursprünglich hätten es 2,4 bis 3,0 Milliarden Euro werden sollen.

Grund dafür ist vor allem die schwächelnde Tochter Eurowings. Die Airline leidet unter dem harten Preiskampf mit Ryanair, Easyjet und Wizz im europäischen Luftverkehr. Spohr hat der Billigtochter deshalb einen Sparplan verordnet. So gibt Eurowings die Verantwortung für ihre Langstreckenflüge an den Mutterkonzern ab. Ab dem Winterflugplan soll sich die Gesellschaft auf Kurz- und Mittelstreckenflüge konzentrieren.

An diesem Montag waren zudem Überlegungen zum Umbau der Lufthansa in eine Holding bekannt geworden. Im Vorstand und in Teilen des Aufsichtsrats wird dem "Handelsblatt" zufolge über eine neue, schlankere Konzernstruktur diskutiert. Ziel sei es, die Komplexität des Unternehmens zu reduzieren. So könnten die einzelnen Airlines der Gruppe, wie etwa der verlustträchtige Billigflieger Eurowings, mehr Freiheiten bekommen und so möglicherweise besser vorankommen.