Die größte deutsche Airline war 2020 angesichts der Coronapandemie und der damit verbundenen Reisebeschränkungen in die Krise geraten. Mit der Bundesregierung und der EU-Kommission handelte das Unternehmen ein neun Milliarden Euro schweres staatliches Rettungspaket aus. Bereits im November 2021 zahlte die Lufthansa alle Finanzhilfen zurück und kündigte nicht abgerufene Mittel. Zum Lufthansa-Konzern gehören auch Fluggesellschaften wie Eurowings, Austrian Airlines und Swiss.

Im laufenden Jahr soll die Erholung zurück zum Vorkrisenniveau von 2019 weitergehen: Das Kapazitätsangebot bei den Passagierairlines soll auf 85 bis 90 Prozent gesteigert werden von 72 Prozent im vergangenen Jahr. Auch die Konkurrenz gibt sich optimistisch: Air France-KLM etwa will das Angebot an Sitzplätzen fast auf die Kapazität von 2019 hochfahren nach einer Auslastungsquote von 85 Prozent im Jahr 2022. Europas größter Billigflieger Ryanair will in diesem Jahr 168 Millionen Tickets verkaufen, deutlich mehr als vor der Pandemie.