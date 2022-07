Der Konzern profitierte dabei vor allem von starker Buchungsnachfrage und der guten Entwicklung in der Luftfracht-Sparte. »Das Ergebnis der Passagierairlines verbesserte sich vor allem aufgrund eines starken Anstiegs der Durchschnittserlöse und deutlich höherer Ladefaktoren«, hieß es in der Mitteilung des Unternehmens. Vor allem in den Premiumklassen sei die Auslastung sehr hoch. Trotz eines Gewinns bei der Schweizer Tochter Swiss schrieb das Passagiergeschäft aber noch rote Zahlen.