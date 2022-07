Weil die Passagierzahlen stark gestiegen sind, hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Schwierigkeiten an den Flughäfen gegeben. Trotz der günstigen Zahlenverhältnisse in der Luftsicherheitskontrolle könne es an Spitzentagen an der einen oder anderen Stelle haken, sagte Hansen. Der Krankenstand sei mit durchschnittlich 20 Prozent doppelt so hoch wie üblich.