Vor allem die Verkehrsspitzen am Morgen und am Abend sollten entlastet werden, teilte der Sprecher mit. Zu diesen Zeiten sind die Bodenverkehrsdienste an den Drehkreuzen überlastet, so dass Maschinen warten müssen und Gepäck liegen bleibt. Abgesagt würden vor allem kurze Verbindungen zu Zielen innerhalb Deutschlands oder des nahen Auslands, für die es gute Alternativen gebe. Flüge in ausgesprochene Ferienziele würden nur in absoluten Ausnahmefällen gestrichen.