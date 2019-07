Kein "Greta-Effekt" Lufthansa und EasyJet melden steigende Passagierzahlen

Das gestiegene Interesse am Klimaschutz hat sich in Deutschland bisher noch nicht in Zurückhaltung bei Flugbuchungen niedergeschlagen. Das legen zumindest Zahlen der Airlines Lufthansa und EasyJet nahe.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte der "Neuen Zürcher Zeitung", er erwarte für 2019 einen Zuwachs von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf die Frage nach einem "Greta-Effekt " sagte er, das Gegenteil sei der Fall. Gemeint ist Greta Thunberg: Die junge Schwedin engagiert sich für mehr Klimaschutz - und Schüler auf der ganzen Welt folgten ihrem Beispiel.

Mehr zum Thema Urlaubspläne Nur zwölf Prozent der Deutschen verzichten fürs Klima auf Flugreise

Der Deutschland-Chef des Konkurrenten EasyJet äußerte sich ähnlich. "Wir schauen im Gesamtjahr auf rund 90 Millionen Passagiere und erwarten auch in diesem Jahr erneut Wachstum", sagte Stephan Erler der "Deutschen Presse-Agentur". Er könne keinen Rückgang wegen der Klimadebatte feststellen.

Atmosfair spürt dagegen schon länger einen Effekt der Klimadebatte. Bei der Non-Profit-Organisation kann man für umweltschonende Projekte spenden, um den CO2-Ausstoß von Flügen oder Kreuzfahrten zu kompensieren. Für das erste Halbjahr 2019 registrierte Atmosfair Ausgleichszahlungen in Höhe von 7,5 Millionen Euro - das sei eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.