Am Freitag begannen in gleich drei Bundesländern - Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland - die Sommerferien. Am Wochenende wurden in Frankfurt deshalb täglich bis zu 200.000 Fluggäste erwartet. Fluggesellschaften hatten sich mit zusätzlichem Personal auf das hohe Passagieraufkommen vorbereitet. Der Flugplan war vorsorglich deutlich ausgedünnt worden, so dass nicht so viele Flugzeuge wie sonst gleichzeitig abgefertigt werden mussten. Viele Reisende waren auf Verzögerungen vorbereitet und erschienen deutlich früher am Frankfurter Flughafen als üblich.

Hunderte verpasse Flüge in Köln/Bonn

Der Flughafen Köln/Bonn räumte am Sonntagnachmittag ein, dass es »zu extremen Wartezeiten vor den Sicherheitskontrollen gekommen sei. Vor allem am Freitag und Samstag hätten Reisende über mehrere Stunden in langen Warteschlangen ausharren müssen, »weil anhaltend deutlich weniger Kontrollspuren an der Sicherheitskontrolle geöffnet waren als planmäßig benötigt«. Schätzungsweise mehrere Hundert Reisende hätten deshalb ihre Flüge verpasst.