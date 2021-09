Kapitalerhöhung Lufthansa will Staatshilfen in Milliardenhöhe zurückzahlen

Die Lufthansa war eines der ersten Unternehmen, die in der Coronakrise von der Bundesregierung mit Steuergeldern gerettet wurden. Nun will der Konzern den Bund wieder loswerden – mit einer Rückzahlung in Milliardenhöhe.