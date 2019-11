Tarifkonflikt Lufthansa zieht Klage gegen Gewerkschaft UFO zurück

Die Fluggesellschaft spricht von einem "Signal der Deeskalation" - UFO von einer Selbstverständlichkeit: Die Lufthansa will eine Klage vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht gegen die Flugbegleitergewerkschaft zurückziehen. Dies werde am Montag geschehen, kündigte die Airline an. Mit der im August eingereichten Klage wollte die Lufthansa den Gewerkschaftsstatus von UFO gerichtlich überprüfen lassen.

"Wir wollen damit ein Signal der Deeskalation senden und Lösungsräume in einer schwierigen, festgefahrenen Situation eröffnen", sagte Konzernvorstand Detlef Kayser. Vor Kurzem hatte Personalchefin Bettina Volkens bereits angekündigt, dass man im Falle einer Schlichtung die UFO anders als bisher wieder als Gewerkschaft und damit als zuständigen Tarifpartner anerkenne.

Allerdings ist die in der vergangenen Woche vereinbarte Schlichtung im Tarifkonflikt an diesem Mittwoch vorerst geplatzt. Damit stand auch die damit verbundene Rücknahme der Klage wieder infrage. Obwohl die UFO seit 2002 im Lufthansa-Konzern für Flugbegleiter Tarifverträge abschließt, sollte ihre Gewerkschaftseigenschaft im April vor Gericht überprüft werden. Unabhängig davon will die Lufthansa weitere persönliche Rechtsstreitigkeiten mit UFO-Verantwortlichen weiterführen.

Streiks in Adventszeit drohen

UFO reagierte auf die angekündigte Rücknahme der Klage allerdings kühl. Man wolle weiterhin bis zum 28. November keine provokanten Veröffentlichungen machen. "Nur diesem Umstand ist es zu verdanken, dass wir uns nicht weiter dazu äußern", teilte die Gewerkschaft mit. Denn die Lufthansa habe nur eine Selbstverständlichkeit verkündet, die schon jüngst in einer gemeinsamen Pressekonferenz mitgeteilt worden sei.

Nach dem Platzen der Schlichtungsvereinbarung hatte UFO am Mittwoch mit unbefristeten Streiks in der Advents- und Weihnachtszeit gedroht, sollte der Konzern nicht bis Donnerstag kommender Woche ein Entgegenkommen im Tarifkonflikt signalisieren. In den vergangenen Wochen hatte es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Bei Letzterem waren vor gut zwei Wochen rund 1500 Flüge mit rund 200.000 betroffenen Passagieren ausgefallen.