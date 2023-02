Ärger in Dänemark Trotz Rekordgewinn – Containergigant Maersk zahlt nur drei Prozent Steuern

Die weltweit größte Containerreederei Maersk hat 2022 so viel Gewinn gemacht wie noch nie in ihrer Geschichte. Nur an den Staat müssen die Dänen kaum etwas abgeben – dank eines Schlupflochs.