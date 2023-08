Die »Pride Collection« des Schweizer Uhrenherstellers Swatch ist ein Statement für mehr Toleranz. Doch die Regierung in Malaysia hat das Tagen der Uhren in Regenbogenfarben nun mit der Begründung verboten, sie könnten der Moral und dem öffentlichen Interesse schaden, »indem sie die LGBTQ-Bewegung fördern, unterstützen und normalisieren, was von der breiten Öffentlichkeit Malaysias nicht akzeptiert wird«, wie das malaysische Innenministerium mitteilte.