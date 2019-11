Chefwechsel bei McDonald's und Co. Schleudersitz im obersten Stock

Der langjährige Unternehmenschef wurde so unsentimental aus dem Sortiment geworfen wie die unverkäuflichen T-Shirts nach dem Saisonwechsel. Der Aufsichtsrat von Gap dankte Art Peck für "seine vielfachen Beiträge", erklärte der Konzern vergangene Woche. Die Modekette habe während seiner 15-jährigen Amtszeit "Fortschritte" gemacht. Zwei kühle Sätze für eineinhalb Jahrzehnte.

Peck ist nicht der einzige Topmanager, den der Rausschmiss Knall auf Fall ereilt hat. Ein paar Tage vorher hatte sich sein McDonald's-Kollege Steve Easterbrook kleinlaut verabschiedet. Nach offizieller Lesart musste Easterbrook gehen, weil er eine Beziehung mit einer Mitarbeiterin hatte und damit gegen interne Regeln verstieß.

Mark Lennihan/ AP/ DPA Art Peck, Ex-Vorstandschef von Gap (Archivbild aus dem Jahr 2015)

Mancher Beobachter argwöhnte zunächst, dass dies nur eine Ausrede war, um den 52-jährigen Manager loszuwerden. Es könne doch nicht so weit gekommen sein, dass Liebe in Amerikas Unternehmen verboten sei, staunte ein fassungsloser Fox-Moderator. Doch in den Zeiten der MeToo-Debatte war McDonald's die Sache offenbar zu brisant. Es werde doch sonst immer darüber geklagt, dass Aufsichtsräte zu zögerlich agierten, lobt der Managementexperte Ryan Patel von der Drucker School of Management: "Hier haben sie sich mit hohem Tempo bewegt."

REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo Ex-McDonald's-CEO Steve Easterbrook (auf einem Archivbild aus dem Jahr 2016)

Nicht nur im Fall von McDonald's wird neuerdings rasch gehandelt. In der Hall of Fame der 2019 entthronten Wirtschaftskönige kommen quasi im Wochenrhythmus neue Namen hinzu.

Die Karriere von Kevin Burns beim E-Zigarettenhersteller Juul nahm ein ebenso plötzliches Ende

wie die von Devin Wenig bei Ebay.

Der CEO des Online-Schnäppchenhändlers Overstock, Patrick Byrne, der eine Affäre mit einer russischen Spionin hatte, trat nach zwei Jahrzehnten ab.

Auch Under-Armour-CEO und -Gründer Kevin Plank räumte seinen Stuhl.

Der schillernde Wework-Chef Adam Neumann, der sich selbst für so unverzichtbar hielt, dass der Büroraum-Anbieter einen möglichen Weggang seines Gründers noch im Börsenprospekt als Risikofaktor für das Geschäft aufgelistet hatte, wurde mit goldenen Handschlag hinauskomplimentiert.

Und so weiter.

172 Unternehmenschefs sind allein im Oktober gegangen - Rekord

So unterschiedlich die Gründe für die Abgänge im Einzelnen sind, lässt sich doch ein Trend erkennen: Die Schwelle für Unternehmen, sich bei Problemen der Insassen der Eckbüros im obersten Stock zu entledigen, ist gesunken. 172 Unternehmenschefs haben nach Berechnung der Karriereberatungsfirma Challenger, Gray & Christmas allein im Oktober ihren Posten aufgegeben - ein Rekord. Challenger, das als sogenannte Outplacement-Agentur geschassten Führungskräften beim Neustart hilft, zählt dabei auch Stiftungen und Behörden mit. Selbst in der Finanzkrise 2008 sei der Personalumschlag nicht so hoch gewesen wie in den vergangenen Monaten, sagt Vizepräsident Andrew Challenger.

Das neuerdings hektische Kommen und Gehen im obersten Stock ist kein rein amerikanisches Phänomen. Nach einer Studie der Beratungsfirma PwC wurden im vergangenen Jahr 17,5 Prozent der Chefs bei den 2500 größten Unternehmen weltweit ausgetauscht, so viele wie nie. Während ein CEO einst damit rechnen konnte, im Schnitt mindestens acht Jahre den Job zu behalten, sind es heute nur noch fünf. Manchmal reicht die Geduldsspanne noch deutlich kürzer. 17 Jahre lang führte Jeffrey Immelt den Industriekonzern GE. Sein Nachfolger John Flannery kam nur noch auf 14 Monate. Der Spielzeughersteller Mattel hat seinen CEO seit 2015 drei Mal ausgetauscht.

Teure Abgänge

Die Logik der aktivistischen Investoren lautet: Wer nicht liefert, fliegt. Zugleich sinkt die Bereitschaft der Kontrollgremien, soziales Fehlverhalten zu tolerieren. "CEOs werden heute eher für ihr persönliches Verhalten in die Verantwortung genommen", glaubt Karriereberater Challenger. PwC zufolge mussten 2018 zum ersten Mal mehr CEOs wegen ethischer Fehltritte gehen als wegen mangelhafter Finanzresultate. Darunter zählt PwC Skandale, sexuelle Beziehungen, Betrugsfälle aber auch Umweltkatastrophen. Chefs werden nicht nur für eigene Versäumnisse, sondern auch für die ihrer Mitarbeiter in Haftung genommen.

"Die Verwaltungsräte sind weit weniger geduldig als in der Vergangenheit", sagte Michael Useem, Direktor des Center for Leadership and Change Management an der University of Pennsylvania, der "Washington Post". "Die Direktoren fragen sich: Haben wir den richtigen CEO, um die kommenden Stürme zu überstehen? Und immer öfter beantworten sie die Frage mit nein."

In der Wirtschaft scheint das Motto "Die kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen" allmählich ausgedient zu haben. Ein Unterschied allerdings bleibt: Wenn der Chef gehen muss, wird es für das Unternehmen teuer. Das Abschiedslunchpaket, das McDonald's seinem scheidenden Chef Easterbrook spendierte, hat nach Analyse der Beratungsfirma Equilar einen Wert von knapp 42 Millionen Dollar.