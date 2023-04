Martina Merz tritt als ThyssenKrupp-Chefin zurück

Merz hatte die Strategie vorgegeben, aus dem Mischkonzern Thyssenkrupp eine Gruppe weitgehend selbstständiger Unternehmen zu formen. Beispielsweise plant Thyssenkrupp, die Stahlwerke an Rhein und Ruhr in eine eigenständige Firma auszulagern, an der sich dann auch andere Investoren beteiligen könnten.

Auslagerungen dürften weitergeführt werden

An dieser Strategie will Thyssenkrupp offenbar auch mit dem künftigen Chef Miguel Ángel López Borrego festhalten. »Mit ihm an der Spitze werden wir den Weg der Transformation auf Basis der entwickelten strategischen Linien fortführen«, sagte Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm laut einer Mitteilung.