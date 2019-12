Der Maschinenbau im Jahr 2020 Der quälende Abschied von der Zündkerze

Wie wird das kommende Jahr für die Wirtschaft? Lesen Sie unseren Ausblick für sechs Branchen - die übrigen fünf finden Sie unter dem Text.

Maschinenbau-Betriebe sind sogenannte Spätzykliker: Flaut die Konjunktur ab, spüren sie es als letzte. Das Phänomen lässt sich derzeit beinahe lehrbuchhaft beobachten. Große Teile der Wirtschaft befinden sich im Abschwung - dem Maschinenbau, einer deutschen Schlüsselindustrie, steht er noch bevor.

"Die Party ist noch nicht vorbei, aber man sollte nahe am Ausgang tanzen", riet Carl Martin Welcker, der Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), bereits im Oktober seinen Mitgliedsfirmen. In den vergangenen Monaten hatten sie noch gut zu tun, doch es ist absehbar, dass nach einem Boom-Jahrzehnt der Aufschwung in der Branche mit ihren gut eine Million Beschäftigten im Jahr 2020 zu Ende geht.

Der Auftragsbestand ist bald abgearbeitet, der Eingang neuer Bestellungen schrumpft dagegen deutlich, jeder dritte Betrieb klagt über Rückgänge. Für 2020 wird ein Produktionsminus von zwei Prozent erwartet. Die Kapazitäten sind schon jetzt nicht mehr gut ausgelastet, mehr und mehr Unternehmen beantragen Kurzarbeit, viele in Baden-Württemberg, der Heimat klassischer Industrieausrüster.

Die miesen Zahlen weisen darauf hin, dass die Kunden vorsichtig geworden sind. Sie zögern den Kauf neuer Anlagen hinaus oder verzichten bis auf weiteres ganz darauf, ihre Maschinenparks zu erneuern. Die aktuelle Investitionsschwäche ist indes nicht zu vergleichen mit dem Absturz der Branche während der Finanzkrise 2007, damals war die Produktion um ein Viertel eingebrochen.

Abkehr von der Autoindustrie

Und dennoch bedeutet der Abschwung mehr als nur das gewohnte zyklische Auf und Ab. Die Branche steckt in einer Strukturkrise, sie bekommt den Umbruch in der Autoindustrie, ihrem wichtigsten Kunden, schmerzhaft zu spüren. Große Zulieferbetriebe wie Continental oder Schaeffler haben bereits angekündigt, Tausende Arbeitsplätze abzubauen.

Fast ein Fünftel des Geschäfts der Maschinenbauer hängt direkt von Volkswagen, Daimler, BMW und Co. ab. Jahrzehntelang lebten die Maschinenbauer blendend davon, ihnen Anlagen zu verkaufen, mit denen sie Zylinderköpfe, Dieselpumpen oder Zündkerzen herstellen konnten. Solche komplexen Bauteile fallen künftig beim Elektroauto weg, denn das ist antriebstechnisch eher simpel. Als erste Marke hat Smart die gesamte Modellpalette auf Elektroantrieb umgestellt; bei Mercedes läuft 2023 die Entwicklung neuer Verbrennungsmotoren aus und damit die Nachfrage nach entsprechenden Maschinen.

Der Auftragsrückgang aus der Autoindustrie ist aber nicht das einzige Problem. Auch die Entwicklung in anderen Teilen der Welt machen den Maschinenbauern zu schaffen. Rund 80 Prozent des Geschäfts erwirtschaften sie im Export. Im nächsten Umfeld ist es zunächst der Brexit, der seine unselige Wirkung bereits entfaltet. Die Ausfuhren nach Großbritannien sind rückläufig, zuletzt um fast fünf Prozent. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten verzeichnen zwar weiterhin Zuwächse, weil gezielte protektionistische Strafmaßnahmen aus Washington bislang ausgeblieben sind.

Sorge bereiten aber die Märkte in Fernost, vor allem in China. Und das aus zwei Gründen: Zum einen hat sich die Konjunktur nicht zuletzt durch den Handelsstreit mit den USA merklich abgekühlt. Zum anderen haben sich etliche Maschinenbaubetriebe in China zu echten Konkurrenten emporgearbeitet, die mit den einstigen Weltmarktführern technologisch auf Augenhöhe operieren.

Hoffnung Klimaschutz

Ganz ohne Hoffnung gehen die Maschinebauer trotzdem nicht ins neue Jahr. Viele Betriebe sondieren bereits die Potentiale auf anderen Feldern, insbesondere in der Umwelttechnik. Denn die wachsenden Anforderungen an den Klimaschutz befördern das Geschäft mit Clean-Tech-Technologie.

Gute Aussichten haben zum Beispiel Hersteller von Wärmepumpen, einer zentralen Komponente emissionsarmer Heizungen. Auch die Produzenten von Elektrolyseuren rechnen mit steigender Nachfrage: Solche Maschinen erzeugen Wasserstoff, ein Energieträger, der nach Überzeugung von Fachleuten künftig eine Schlüsselrolle spielen könnte. Elektrolyseure stellen unter anderem Siemens und ThyssenKrupp her.

Dass Expertise in grünen Technologien kein Erfolgsgarant für den heimischen Maschinenbau ist, zeigt indes die Entwicklung der Windkraftbranche. Deutschland war hier vor wenigen Jahren noch Vorreiter, inzwischen stockt der Ausbau der Anlagen, weil Anlieger zunehmend Widerstand leisten und gegen neue Windparkvorhaben klagen. Industriegrößen wie Enercon bauen bereits wieder tausende Arbeitsplätze ab.