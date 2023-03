Masimo, ein Hersteller von medizinischen Überwachungsgeräten, wird an der Börse mit über neun Milliarden Dollar bewertet. Politan hält neun Prozent der Anteile und ist interessiert an einem Sitz im Board, dem wichtigsten Firmengremium nach US-Gesellschaftsrecht mit kombinierten Leitungs- und Aufsichtsfunktionen. Zwei der Board-Mitglieder stehen auf der Aktionärsversammlung in diesem Jahr zur Wahl.