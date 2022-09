»Bild« verschwieg möglichen Interessenkonflikt

In der Berichterstattung des Boulevardblatts las man von diesem möglichen Interessenkonflikt nichts. Und das, obwohl Döpfner laut »Financial Times« nicht nur mutmaßlich Nutznießer, sondern auch Quelle der »Bild«-Artikel gewesen sei. Er habe sich sofort, als ihn Adidas über die Entscheidung informiert hatte, mit dem damaligen »Bild«-Chefredakteur Julian Reichelt in Verbindung gesetzt und einen öffentlichen Aufschrei vorgeschlagen, so die »FT«.