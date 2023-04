»Die Medien sollten ein realistisches Bild unserer Gesellschaft zeichnen«, sagte Schneider weiter. »Dazu gehört auch die Perspektive der Ostdeutschen, die auch mehr als 30 Jahre nach der Einheit immer noch zu wenig zum Tragen kommt. Die Gedanken von Herrn Döpfner zeigen nicht nur Verachtung für diese Perspektive und die Menschen, sondern auch für die Demokratie.« Die Spaltung des Landes dürfe kein Geschäftsmodell sein.

In den Zitaten von Döpfner geht es auch um Sympathie für die Politik Donald Trumps sowie offenbar um Kritik an Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die «Zeit» zog ein Zitat heran, in dem von «M» die Rede ist. »Sie ist ein sargnagel der Demokratie.« Die Zeitung schreibt zudem, dass Verlagschef Döpfner parteiisch agiert habe. So soll er sich vor der vergangenen Bundestagswahl eine Pro-FDP-Berichterstattung in der »Bild« gewünscht haben.