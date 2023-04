Der Süßwarenhersteller Viba – bekannt vor allem für seine Nougatprodukte – schaltete eine Zeitungsanzeige, in der er Döpfners Behauptung in Bezug auf das eigene Unternehmen zurückwies. »Unsere Markenfarbe ist rubinrot, aber wir sind keine Kommunisten«, heißt es in der Werbung, die unter anderem vom Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), aufgegriffen wurde. »Unsere Produkte sind überwiegend braun, aber wir sind keine Faschisten.« Tatsächlich bestehe die Belegschaft überwiegend aus »Ossis« – darauf sei man stolz.