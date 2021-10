Döpfner-Video im Fall Reichelt »Im Hintergrund wirkten Männer, die erkennbar das Vorgehen organisierten«

Nach dem Rauswurf von Julian Reichelt als »Bild«-Chefredakteur steht Mathias Döpfner in der Kritik. Der Springer-Chef verteidigt sich nun in einem Video an die Belegschaft – teils mit Verschwörungserzählungen.