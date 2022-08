Hamburger und Pommes für Kiew McDonald's kündigt Rückkehr in die Ukraine an

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind die McDonald's-Filialen in der Ukraine geschlossen – nach dem Willen des Konzerns soll sich das bald ändern: Die ersten Lokale sollten in den kommenden Monaten wieder Kunden begrüßen, teilte der Fastfood-Riese am Donnerstag mit. Zunächst seien Niederlassungen in der Hauptstadt Kiew und im Westen der Ukraine dran – dann sollten schrittweise weitere Restaurants dazukommen.