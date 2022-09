Im Dezember hatte ein Richter in Los Angeles die Klage mit der Begründung abgewiesen, die Anschuldigungen seien nicht ausreichend belegt. Nach einigem rechtlichen Hin und Her lehnte derselbe Richter am Freitag jedoch eine Forderung der Fast-Food-Kette ab, die Klage abzuweisen und ließ sie damit zu.

Angeblich enorm ungleiche Verteilung des Etats

Allen gibt an, sein Unternehmen hätte unter einem weißen Besitzer »Dutzende Millionen Dollar an jährlichen Werbeeinnahmen von McDonald's erhalten«. Er warf McDonald's zudem vor, Verträge mit einer unterschiedlichen Werbeagentur für »afroamerikanische Medien« abzuschließen, die einen deutlich kleineren Etat, als für den restlichen Markt vorsähen. Nur 0,3 Prozent des Werbeetats der Kette würden für Anzeigen bei Medienunternehmen ausgegeben, die Afroamerikanerinnen oder Afroamerikanern gehören.