»Auch wenn die europäischen Banken in Sachen Profitabilität weiter deutlich hinter Instituten in den USA und Asien zurückbleiben, verzeichnet die Branche 2022 in der Breite einen deutlichen Anstieg der Eigenkapitalrenditen«, teilte Max Flötotto, Leiter der Banken-Beratung bei McKinsey in Deutschland und Österreich, mit.