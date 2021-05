Deutsches Gebrauchtwagen-Start-up MeinAuto sagt für Mittwoch geplanten Börsengang ab

Vollbremsung: Das deutsche Start-up MeinAuto strebt eigentlich eine Milliarden-Bewertung an und wollte Mittwoch an der Börse starten. Doch die Eigner haben die Pläne in letzte Sekunde gestoppt.