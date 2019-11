Sächsisches Traditionsunternehmen Porzellanmanufaktur Meissen streicht jede dritte Stelle

Tischkultur verliert ihren Stellenwert. Das trifft besonders die Hersteller feiner Porzellane, zu denen auch die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen zählt. Die Verantwortlichen dort haben einen drastischen Personalabbau angekündigt. Die Firma will ein Drittel ihrer Stellen streichen, die Zahl der Mitarbeiter soll von 619 auf 418 sinken, teilte ein Sprecher mit.

Den Entschluss zu der jetzt geplanten Sparmaßnahme hatte der Aufsichtsrat am Mittwochabend gefasst, am Donnerstagmorgen wurde die Belegschaft informiert. Das Unternehmen begründete den Schritt unter anderem mit dem schwierigen Marktumfeld in der Porzellanbranche sowie dem zu erwartenden wirtschaftlichen Abschwung. Die "ambitionierten Wachstumsziele" hätten nicht erreicht werden können.

"Das ist ein großer Schock für Meißen", sagte die Meißener CDU-Landtagsabgeordnete Daniela Kuge. Im Vorjahr verbuchte die Porzellan-Manufaktur einen Umsatz von rund 38 Millionen Euro - deutlich weniger als erhofft. In dem 2017 unter dem damaligen CDU-Finanzminister Georg Unland verabschiedeten Zukunftsplan waren Umsätze von rund 50 Millionen Euro in den kommenden Jahren angepeilt worden.

Nun gehe es darum, die Porzellan-Manufaktur als einzigartiges kulturelles Erbe nachhaltig zu sichern, sagte eine Sprecherin des sächsischen Finanzministeriums. Die Manufaktur ist eine hundertprozentige Tochter des Freistaats. Es gebe etwa die Überlegung, das Know-know zur Porzellanherstellung in einer Akademie zu sichern. "Noch sind wir aber in einer frühen Phase", so die Sprecherin. Zudem gebe es Kontakte zur Arbeitsagentur, um Lösungen für betroffene Mitarbeiter zu finden.

Umbau zum Luxuskonzern scheiterte

Der Stellenabbau soll in Absprache mit dem Betriebsrat auch über Altersabgänge und nicht nachbesetzte Stellen geregelt werden. Die Ausbildung junger Mitarbeiter ist nach Unternehmensangaben von den Stellenstreichungen nicht betroffen. Das Unternehmen mit dem bekannten Symbol der gekreuzten blauen Schwerter will sich zudem von nicht profitablen Standorten vor allem in Deutschland trennen. "Welche, das befindet sich derzeit in der Prüfung", sagte eine Manufaktur-Sprecherin.

Bereits seit Jahren kämpft Europas älteste Porzellan-Manufaktur (Gründung 1710) mit Millionenverlusten. Der Umbau zum Luxuskonzern unter dem ehemaligen Chef Christian Kurtzke scheiterte. Er ließ auch Schmuck, Kleidung und Accessoires produzieren - ohne Erfolg.