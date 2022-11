Mercedes-Chef Källenius lobt Scholz-Besuch bei Xi »Von China abzurücken wäre die falsche Richtung«

Die deutsche Autoindustrie ist stark abhängig vom weltweit größten Automarkt China. Mercedes-Benz macht gut ein Drittel seines Geschäfts in der Volksrepublik. Prinzipiell komme es auf faire, gleichberechtigte Wettbewerbsbedingungen an, sagte Källenius. Protektionismus sei schädlich. Doch diesen sieht er derzeit eher von den USA aufziehen in Form von Subventionen für im Land hergestellten Produkte. Die Regelungen des Inflation Reduction Acts der US-Regierung schadeten der europäischen Autoindustrie.