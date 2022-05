Um seine Gewinnmargen zu erhöhen, will Mercedes-Benz in den kommenden Jahren vor allem im Luxussegment weiter wachsen. Das teilte das Unternehmen bei einer Präsentation der Strategie mit. Der Anteil der teuersten Modelle am Verkauf soll deutlich zulegen. Damit lasse sich die operative Gewinnmarge bis zur Mitte des Jahrzehnts noch stärker erhöhen soll als bisher geplant.

Mercedes-Chef Ola Källenius rechnet unter normalen Marktbedingungen für das Jahr 2025 nun mit einer Umsatzrendite von zwölf Prozent. In einem starken Marktumfeld sollen es sogar 14 Prozent sein. Bisher habe Mercedes im Normalfall eine hohe einstellige Marge angestrebt, in einigen Fällen eine zweistellige. Das soll sich nun ändern: Selbst bei sehr schlechten Bedingungen solle die Rendite zukünftig um die acht Prozent liegen, statt wie bisher im mittleren einstelligen Bereich.

Mehr reiche Menschen, mehr Luxusautos

Källenius rechnet mit einer steigenden Zahl reicher Menschen in der Welt und sieht deshalb große Chancen für einen höheren Absatz von Luxusautos. Vor allem in China seien die Aussichten dank eines steigenden Lebensstandards größerer Bevölkerungsschichten gut, sagte er in einer Telefonkonferenz. Der Anteil der Topmodelle an den Autoverkäufen insgesamt soll von 2019 bis 2026 um 60 Prozent zulegen. 2019 lag der Anteil mit rund 250.000 verkauften Luxusfahrzeugen laut Finanzchef Harald Wilhelm bei rund elf Prozent. Bis 2026 ist demnach ein Anteil im mittleren bis oberen Zehnerprozentbereich angepeilt.