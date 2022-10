Weitere westliche Autokonzerne hatten zuletzt ihre Geschäftstätigkeit in Russland beendet. So verkaufte der französische Autokonzern Renault sein Russland-Geschäft kürzlich für einen Rubel. Renaults Partner Nissan aus Japan gab die Russland-Aktivitäten für einen Euro an ein russisches Staatsunternehmen ab und musste dafür umgerechnet etwa 685 Millionen Euro abschreiben.

Allerdings ließen sich Nissan und Renault noch eine Hintertür für eine mögliche künftige Wiederaufnahme des Geschäfts in Russland offen. Beide Konzerne handelten eine Klausel zum Rückkauf innerhalb von sechs Jahren aus. Die russische Zeitung »Vedomosti« berichtete mit Verweis auf Insider, auch Mercedes-Benz könnte eine solche Klausel vereinbaren.