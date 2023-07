Zugleich verteidigte Garijo die weltweiten Investitionen des Darmstädter Unternehmens mit einem Jahresumsatz von 17,5 Milliarden Euro im Jahr 2020 – auch in Fernost. »Wir glauben weiter an die Chancen in China. Vor allem im Elektronikbereich«, sagte sie trotz der aktuellen politischen Spannungen etwa in der Taiwan-Frage. »Es wird keine globale Welt ohne China geben. Ich halte eine Abkopplung in den nächsten zwei Jahrzehnten für nicht machbar.«

Die Managerin sprach sich gegen weitere Handelshemmnisse aus, wie sie die USA und China derzeit planen – und sieht Europa in einer Mittlerrolle. Zugleich verfolgt auch Merck mit Blick auf China eine Strategie des De-Riskings . Das heiße: »Wir machen uns nicht von einem einzelnen Land oder einem einzelnen Geschäftszweig abhängig.«