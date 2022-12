In einem internen Forum schrieb Goler demnach an alle Mitarbeiter, dass das Unternehmen neue Regeln einführt, die vorschreiben, was als angemessene Diskussion am Arbeitsplatz gelte. »Wie Mark (Anmerkung der Redaktion: gemeint ist Unternehmensgründer Mark Zuckerberg) kürzlich erwähnte, müssen wir eine Reihe kultureller Veränderungen vornehmen, die uns helfen, unsere Prioritäten zu erfüllen«, schrieb Goler. Dies sei mit dem Nachteil verbunden, dass man nicht mehr jede Art der Meinungsäußerung am Arbeitsplatz zulassen werde. »Wir glauben, dass dies für die langfristige Gesundheit unserer internen Gemeinschaft das Richtige ist.«