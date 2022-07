»Waidwundes Biest«

»Der Standard « aus Wien hebt die Rolle der Nutzer von Facebook für den jüngsten Einbruch hervor. »Der Techgigant war unbesiegbar, die Skandale prallten oft am Schild der ›Meinungsfreiheit‹ oder der gespielten Unschuld ab. Nicht einmal die Börse reagierte, und die minimalen Dellen im Aktienkurs spürte man in Kalifornien wenn überhaupt nur in der Portokasse. Wer kann also Meta etwas anhaben? Die Antwort ist einfach: die Nutzer von Facebook, die Foto-Poster von Instagram und die Nachrichtenschreiber in Whatsapp«, analysiert die Zeitung.