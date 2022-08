Die Bundesregierung streitet derzeit über einen »Streckbetrieb« der drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke. Laut TÜV-Verband könnten zudem auch drei weitere, bereits stillgelegte Meiler in kürzester Zeit wieder sicher hochgefahren werden. Insbesondere diese auch von FDP-Chef Christian Lindner geforderte Möglichkeit in Betracht zu ziehen, lehnen die Grünen jedoch ab. Die noch laufenden AKW Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 liefern etwa 30 Terrawattstunden Strom pro Jahr und machen einen Anteil von rund fünf Prozent an der deutschen Stromproduktion aus.