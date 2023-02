Kein großer Biertrinker

Welche Pläne Gates mit der Neuerwerbung hat, ist bislang unklar. Als Bierfan war der Milliardär bislang eher nicht aufgefallen. So zitiert das Portal »Business Insider« aus einer Onlinediskussion zwischen Gates und Nutzern der Plattform Reddit. Auf die Frage, was sein Lieblingsbier sei, antwortete Gates dort 2018: »Ich bin kein großer Biertrinker.« Er greife nur ab und an bei Baseballspielen zu einem Light-Bier, »um mit den anderen Biertrinkern mitzuhalten«.