Microsoft-Manager kritisiert Brexit »Die EU ist ein attraktiverer Ort, um Geschäfte zu machen als das Vereinigte Königreich«

Die Ablehnung durch die CMA ist nicht einzige Hürde für den Deal. In den USA klagt die Aufsichtsbehörde FTC gegen die Anfang 2022 angekündigte größte Übernahme in der Branche. Eine Entscheidung der EU-Kartellwächter fehlt noch. Für die Übernahme ist grünes Licht von den Behörden in den USA, der EU und in Großbritannien notwendig.

Activision ist in der Branche bekannt für einnahmenstarke Computerspiele wie World of Warcraft oder das Handyspiel Candy Crush. Microsoft wollte damit das eigene Videospiel-Geschäft stärken, der Konzern verkauft auch Spielkonsolen namens Xbox.

Der Übernahmeplan schürte gewisse Befürchtungen, ob Spieleklassiker bald nur noch auf bestimmten Geräten laufen könnten. Der Konzern hatte aber angekündigt, Titel wie »Call of Duty« mindestens ein Jahrzehnt lang auf konkurrierenden Plattformen wie Sonys Playstation und Nintendos anzubieten. Neue Spiele von Activision Blizzard hingegen könnten exklusiv für die Xbox erscheinen.