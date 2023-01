Die Mail hat es in sich: »Wir leben in Zeiten grundsätzlichen Wandels« schreibt Microsoft-Chef Satya Nadella in einer Nachricht an seine Belegschaft , in der er die schwierigen Marktbedingungen beklagt – bevor er im dritten Absatz auf den Punkt kommt: »Wir nehmen heute Veränderungen vor, die zu einem Abbau von 10.000 Arbeitsplätzen (...) führen werden«.