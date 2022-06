Es war eine Ankündigung, die Mieter in ganz Deutschland in Aufregung versetzte: »Wenn die Inflation dauerhaft bei vier Prozent liegt, müssen auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend ansteigen«, hatte Rolf Buch, Vorstandschef des Immobilienkonzerns Vonovia dem »Handelsblatt« gesagt. Ein Plan, der gerade ärmere Familien in Bedrängnis bringen könnte.